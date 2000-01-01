Market Place

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Хотите зарабатывать больше с РСЯ и Adsence на своём сайте?
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Работаем со всеми топовыми SSP (Рекламодателями) РФ - СНГ
Увеличим доход сайта не понижая его показателя
Современные рекламные технологии в одном коде
Технологии
Помогают достигнуть максимальных результатов, за счет их одновременного использования в нашем инструменте Combo-block
которые мы используем
Аукцион
Рекламные площадки торгуются за каждый показ на вашем сайте

Мы проводим Аукцион среди всех топовых рекламодателей одновременно
Наша система опрашивает всех рекламодателей одновременно, что позволяет нам узнать кто ? За сколько? Дороже всех купит показ на вашем сайте.
Combo block
Включает в себя 3 варианта размещения такие как Full-Screen, Fly-Roll, Static Banner с белой рекламой, каждый из которых поднимет доходность вашего сайта от 25%
Full screen
Content roll
Static banner
Full screen
Благодаря специально подобранной логике подгрузки рекламы нет роста отказов
Самый высокий доход и срм из рекламных форматов
Адаптивный блок с возможностью настройки для любых устройств
Выбери вид устройства
Content roll
Главным плюсом данного формата является перелинковка по внутренним страницам сайта, что в свою очередь повышает его показатели
Выбери вид устройства
Static banner
Привычные места с более высоким доходом в сравнении с прямым размещением
Выбери вид устройства
100% соответствие законам о рекламе
НАЧАТЬ ТЕСТ
Тест время загрузки страницы с рекламным блоком
Кейсы
Клиент
Самая высокая стоимость из самых популярных сервисов. Вывод средств по запросу, адекватная поддержка и отличные клиенториентированные менеджеры. Что еще нужно? Только начать с ними работать!
С чего начали?
Клиент обратился к нам с целью увеличения дохода с рекламного места на своем сайте
Итог
Наши менеджеры провели анализ площадки, на основании полученных данных индивидуально настроили рекламный блок и предоставили клиенту готовый код.
Клиент
Никогда не увлекался партнерками, а тут подсел. Служба поддержки помогает вникнуть в тонкости, благодаря чему доход значительно вырос уже за 1 месяц. Продолжаем действовать!
С чего начали?
Предложили клиенту увеличить доход с рекламного места, проанализировали площадку, согласовали место размещения рекламного блока.
Итог
Размещение рекламного блока, доход с сайта вырос на 27%, за счёт дополнительного инструмента монетизации
Клиент
Отличная партнерка, доход действительно вырос в несколько раз и главное выплаты всегда своевременные. Если хотите стабильный, сравнительно высокий заработок, то это отличное решение особенно тем, кто работал с гугл адс.

С чего начали?
Предложили клиенту увеличить доход с рекламного места, проанализировали площадку, разместили формат комбо блок в виде стикера.
Итог
Увеличили доход по сравнению со стандартным видео блоком на 200%
Клиент
Подключили все свои сайты, так как результат определенно лучше, нежели от обычного адфокса. Из замечаний: места нужно тестировать, может уйти пара дней на максимальную раскачку, но это сугубо индивидуально.
С чего начали?
Разместили формат комбо блок в виде стикера
Итог
Сейчас тестируем по сайту pust-govoriyat.ru фулскрин и скорее всего раскинем на остальные наши площадки. Мобильная версия компактная, не сказывается на ПФ. Но главный плюс – влияет на скорость загрузки не больше яндекса, то есть код сам лёгкий. Доход с сайта за счёт подключения данного формата увеличился на 236%
Клиент
Если есть откуда лить трафик — действуйте и пользуйтесь этой пп. Самая надежная, достойная и давно зарекомендовавшая себя. Пользуюсь полгода, рекомендую всем знакомым и не знакомым.
С чего начали?
Клиент обратился с целью увеличить монетизацию сайта, проанализировали площадку, согласовали места размещения рекламных блоков.
Итог
Размещение блоков Combo-block рекламы Доход с сайта вырос на 20%, а просмотры упали всего на 3%
Вывод средств
Минимальная суммма для выплат на карты от 1500 руб.
Срочная выплата производится от 1000 рублей, в течение 7 часов с комиссией 6% в рабочее время (пн-пт: с 9:00 - 18:00).
Выплаты производятся по запросу от 300 рублей, в течении 5 рабочих дней (пн-пт с 9:00 по 18:00).
Вывод средств на выбор:
за 7 часов или за 5 рабочих дней
О компании
Наша компания с 2016 года помогает веб-мастерам получить максимальный доход от мест размещения рекламы.
Мы работаем с топовыми spp площадками.
К нам подключились более 2000 клиентов
Впервые Партнерская сеть Market Place стартовала в 2016 году в направлении монетизации трафика по формату «Товарный виджет»и «Тизерная реклама» наряду с таким известным агрегатором как Admitad и продолжает наращивать технологии в настоящее время в направлении видео и баннерной рекламы.
Подробнее
TOP
> 6 лет
2 000
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Подробнее о нас


В силу высокого конкурентного рынка Market Place собрала штаб профессионалов IT сферы для создания новых уникальный технологий для получения максимального заработка с любого рекламного места на сайтах наших клиентов.
Постоянный контроль за нововведениями в сфере рекламы позволил заключить договора с различными рекламодателями, такими как Яндекс Google, Criteo, Buzzoola, BetweenDigital.
На сегодняшний день,наш многолетний опыт работы позволяет настраивать Header Bidding под ключ индивидуально для каждого сайта. Наши специалисты написали свой суверенитетный плеер с уникальной разработкой системы ротации рекламы что позволило получать Fill Rate более 100%.

В 2021 год были запущены в работу новые форматы рекламы - Combo-block и Full-screen.
Появление таких форматов рекламы значительно повлияло на объемы поступающего трафика и увеличило количество и качество наших клиентов в 5 раз. Форматы никак не влияли на поведенческий фактор и не нарушали главного закона нашей сферы работы: «Закон о рекламе» принятый на территории РФ в 2006 году что позволило начать сотрудничество с крупными СМИ и соответствовать их высоким требованиям.

На сегодняшний день мы продолжаем наращивать обороты и быть актуальными в развитии новых технологий монетизации трафика. Наша поддержка продолжает решать вопросы клиентов в любое время, а частота получения выплат подкреплять положительный эффект к высокому доходу.
О компании
Наша компания с 2016 года помогает веб-мастерам получить максимальный доход от мест размещения рекламы.
Мы работаем с топовыми spp площадками.
К нам подключились более 2000 клиентов
Впервые Партнерская сеть Market Place стартовала в 2016 году в направлении монетизации трафика по формату «Товарный виджет»и «Тизерная реклама» наряду с таким известным агрегатором как Admitad и продолжает наращивать технологии в настоящее время в направлении видео и баннерной рекламы.
Подробнее
TOP
> 6 лет
2 000
Подробнее о нас
В силу высокого конкурентного рынка Market Place собрала штаб профессионалов IT сферы для создания новых уникальный технологий для получения максимального заработка с любого рекламного места на сайтах наших клиентов.
Постоянный контроль за нововведениями в сфере рекламы позволил заключить договора с различными рекламодателями, такими как Яндекс Google, Criteo, Buzzoola, BetweenDigital.
На сегодняшний день,наш многолетний опыт работы позволяет настраивать Header Bidding под ключ индивидуально для каждого сайта. Наши специалисты написали свой суверенитетный плеер с уникальной разработкой системы ротации рекламы что позволило получать Fill Rate более 100%.

В 2021 год были запущены в работу новые форматы рекламы - Combo-block и Full-screen.
Появление таких форматов рекламы значительно повлияло на объемы поступающего трафика и увеличило количество и качество наших клиентов в 5 раз. Форматы никак не влияли на поведенческий фактор и не нарушали главного закона нашей сферы работы: «Закон о рекламе» принятый на территории РФ в 2006 году что позволило начать сотрудничество с крупными СМИ и соответствовать их высоким требованиям.

На сегодняшний день мы продолжаем наращивать обороты и быть актуальными в развитии новых технологий монетизации трафика. Наша поддержка продолжает решать вопросы клиентов в любое время, а частота получения выплат подкреплять положительный эффект к высокому доходу.
Хотите зарабатывать больше с рекламного места на вашем сайте?
Обращайтесь,
мы в этом лучшие!
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Часто задаваемые вопросы
Какие сайты принимаете?
Трафик РФ и СНГ от 6000 посетителей в сутки. Легальный контент не нарушающий авторские права и законы РФ.
Какой формат самый прибыльный ?
Как показывает наша практика, чем агрессивнее формат тем он больше приносит прибыли. Даже самый агрессивный наш формат Full-Screen минимально влияет на поведенческие факторы. Но имеет самые высокие показатели доходности.
Так-же очень эффективный формат Fly-Roll (stick).
На сколько можно увеличить доход с вашим блоком?
Мы увеличиваем доход от 25% и выше по сравнению с прямым размещением известных рекламных сетей.
На сколько сильно ваш блок грузит сайт?
Наши коды влияют на загрузку сайта не более чем стандартные коды Яндекса AdFox или Google Adsence. Что бы в этом убедится мы создали специальный тест (тест -link)
Какой у вас CPM?
Наша стратегия направленна на макс доход а не на увеличение CPM
За счет чего, мы получаем 100% Fill-Rate (выкуп или заполняемость рекламой) и как следствие увеличение общего дохода.
Связаться с нами
@MarketPlace_su
sale@market-place.su
344065, г. Ростов-на-Дону, ул. Орская 31В, оф. 6
+7 (495) 476-41-49
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