Market Place

Подключили все свои сайты, так как результат определенно лучше, нежели от обычного адфокса. Из замечаний: места нужно тестировать, может уйти пара дней на максимальную раскачку, но это сугубо индивидуально.

Сейчас тестируем по сайту pust-govoriyat.ru фулскрин и скорее всего раскинем на остальные наши площадки. Мобильная версия компактная, не сказывается на ПФ. Но главный плюс – влияет на скорость загрузки не больше яндекса, то есть код сам лёгкий. Доход с сайта за счёт подключения данного формата увеличился на 236%