Подробнее о нас
В силу высокого конкурентного рынка Market Place собрала штаб профессионалов IT сферы для создания новых уникальный технологий для получения максимального заработка с любого рекламного места на сайтах наших клиентов.
Постоянный контроль за нововведениями в сфере рекламы позволил заключить договора с различными рекламодателями, такими как Яндекс Google, Criteo, Buzzoola, BetweenDigital.
На сегодняшний день,наш многолетний опыт работы позволяет настраивать Header Bidding под ключ индивидуально для каждого сайта. Наши специалисты написали свой суверенитетный плеер с уникальной разработкой системы ротации рекламы что позволило получать Fill Rate
более 100%.
В 2021 год были запущены в работу новые форматы рекламы - Combo-block и Full-screen.
Появление таких форматов рекламы значительно повлияло на объемы поступающего трафика и увеличило количество и качество наших клиентов в 5 раз. Форматы никак не влияли на поведенческий фактор и не нарушали главного закона нашей сферы работы: «Закон о рекламе» принятый на территории РФ в 2006 году что позволило начать сотрудничество с крупными СМИ и соответствовать их высоким требованиям.
На сегодняшний день мы продолжаем наращивать обороты и быть актуальными в развитии новых технологий монетизации трафика. Наша поддержка продолжает решать вопросы клиентов в любое время, а частота получения выплат подкреплять положительный эффект к высокому доходу.